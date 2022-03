Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige: résultat net plus que doublé en 2021 information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Herige publie au titre de l'année passée un résultat net part du groupe multiplié par près de deux à 19,1 millions d'euros et un EBITDA en progression de 34,3% à 46,9 millions, pour un chiffre d'affaires record de 712 millions, en croissance de 18,6%.



Sur la base de ces résultats, le conseil de surveillance a décidé de proposer, lors de l'assemblée générale du 3 juin, le versement d'un dividende de 1,80 euro par action qui serait mis en paiement à compter du 13 juin (détachement du coupon le 9 juin).



Le négociant en matériaux de construction estime qu'il devrait continuer à bénéficier en 2022 de la bonne dynamique de ses principaux marchés, mais aborde l'exercice en restant vigilant, pointant les tensions sur les prix des matières premières.





