Herige: reprise des actifs de Coferm'Ing et Coferm'Prod information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le Groupe HERIGE annonce la reprise des actifs

des sociétés Coferm'Ing et Coferm'Prod, renforçant ainsi l'offre de produits de menuiserie d'ATLANTEM.



Créée en 2001, la société Coferm'Ing s'est spécialisée dans la production et la commercialisation de coffres en bois sur mesure pour volets roulants. En 2005, Coferm'Prod voit le jour : il s'agit de l'unité de production des coffres de volets conçus par son service R&D, implantée dans le même lieu.



En 2021, le périmètre affiche un chiffre d'affaires de 7,7 ME.



L'ensemble sera consolidé dans les comptes à compter du 15 février 2023 au sein de la branche Menuiserie Industrielle du Groupe.







