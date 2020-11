Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige : rebond de l'activité, le CA trimestriel gagne 9,1% Cercle Finance • 03/11/2020 à 18:26









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre de l'exercice 2020, Herige a réalisé un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros, en progression de 11,3% (+9,1% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2019. A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 431,9 millions d'euros, en recul de 8% (-9,4% à périmètre comparable) contre un repli de 16,5% (-17,5% à périmètre comparable) au 1er semestre 2020. Malgré un contexte macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, le groupe reste confiant quant à sa capacité de limiter les effets de la crise sur sa rentabilité et sa trésorerie pour l'ensemble de l'exercice. Par ailleurs, le secteur bâtiment-construction ayant été reconnu comme indispensable au fonctionnement du pays, l'ensemble des activités du Groupe sont poursuivies pendant la nouvelle phase de confinement.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +0.84%