Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige : progression de 43,9% du chiffre d'affaires trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Au titre du 2e trimestre 2021, Herige poursuit sa dynamique de croissance et réalise un chiffre d'affaires de 199,2 ME en progression de +43,2% (+43,9% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2020. Les trois métiers du Groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond grâce à son offre complète et ses services innovants: l'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de +39,4% (+39,7% à périmètre comparable), l'Industrie du Béton en croissance de +30,7% (+32,0% à périmètre comparable) tandis que la Menuiserie industrielle accentue sa progression à deux chiffres à +59,9%. Pour l'ensemble du semestre, Herige enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 ME, en croissance de +37,7% à périmètre comparable et de +13,9% par rapport à la même période en 2019. Herige reste confiant pour la suite de l'exercice en cours, tout en restant 'vigilant sur l'évolution de la pandémie'. S'inscrivant pleinement dans une dynamique de performance durable, le Groupe reste en veille pour d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +0.48%