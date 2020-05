Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige : premier trimestre impacté par le Covid-19 Cercle Finance • 05/05/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce soir un chiffre d'affaires de 132,8 millions d'euros pour la premier trimestre 2020, en baisse de -13,8% en données publiées et de -14,6% en comparable. 'Après un début d'année conforme aux attentes du Groupe, l'activité s'est fortement détériorée mi-mars à compter de la mise en oeuvre des mesures de confinement dans le cadre de la pandémie Covid-19', explique le groupe.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +1.77%