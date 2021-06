Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige : partenariat de trois ans avec le WWF Cercle Finance • 14/06/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Herige a annoncé aujourd'hui avoir noué un partenariat avec le WWF pour une durée de trois ans. L'entreprise ambitionne de mettre en oeuvre un plan d'actions de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et de soutenir un projet terrain de la fondation, en faveur de la préservation de la faune et de la flore, menacées en forêts françaises. Cette collaboration s'inscrit dans la vision du Groupe Herige, incarnée par son nouveau Président Benoît Hennaut, pour une politique RSE alignée avec ses ambitions stratégiques et ses valeurs. L'entreprise s'engage à veiller à l'impact de ses activités et à mettre en place des actions au service de l'engagement environnemental, de l'équilibre social et du développement économique.

