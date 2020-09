Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hérige : nouveau président du directoire Cercle Finance • 16/09/2020 à 07:38









(CercleFinance.com) - Suite au conseil de surveillance réuni le 4 septembre, Hérige annonce la nomination de Benoît Hennaut, en qualité de membre et président du directoire, en remplacement d'Alain Marion démissionnaire. Benoît Hennaut cumule de nombreuses expériences dans le domaine de la construction et du bâtiment, notamment au sein du Groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la plasturgie, qu'il a rejoint en 2013. Par ailleurs, le conseil de surveillance a nommé Alain Marion en qualité de censeur pour une durée de deux exercices. Le conseil pourra ainsi bénéficier immédiatement de son expertise, après plus de 30 années au sein du groupe centré sur l'univers du bâtiment.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris 0.00%