Herige : nouveau directeur général pour Edycem

(CercleFinance.com) - Herige annonce l'arrivée au sein de son activité béton Edycem, le 12 novembre dernier, d'Olivier Collin qui succèdera en tant que directeur général de cette activité à Philippe Queneau à partir de fin janvier 2021. Philippe Queneau l'accompagnera durant cette période et fera valoir ses droits à la retraite, après plus de quarante ans au service de l'entreprise, fin mars 2021. Olivier Collin a construit sa carrière professionnelle depuis 1995 au sein de LafargeHolcim.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris -0.78%