HERIGE négocie l'acquisition de six centrales à béton

La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard en mars 2020 à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel.

(AOF) - Dans le cadre de sa stratégie de reprise des investissements externes au service de la performance industrielle, Edycem, filiale Béton d'Herige, annonce ce jour être entrée en négociations exclusives avec BHR en vue de la reprise de 6 centrales à Béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53). Cette acquisition permettrait à Herige de renforcer son maillage géographique et de poursuivre ainsi son développement commercial. L'activité Béton constitue aujourd'hui un axe fort de développement pour le groupe.

