Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige : léger retrait du CA au T4 2019 Cercle Finance • 04/02/2020 à 18:26









(CercleFinance.com) - Herige annonce avoir réalisé, au 4e trimestre 2019, un chiffre d'affaires de 152,6 millions d'euros, en retrait de -3,1% (à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2018. 'Après 3 trimestres dynamiques, l'activité sur cette période a été marquée par des conditions météorologiques compliquées sur le mois d'octobre et par un effet calendaire défavorable', explique le groupe. Cependant, sur l'ensemble de l'exercice 2019, Herige affiche une progression de ses activités de +2,8% (+2,6% à périmètre comparable) avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 622,1 millions d'euros.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris -6.93%