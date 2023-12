Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige: le titre bondit, l'activité de négoce va être cédée information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le titre Herige bondissait de presque 22% mardi à la Bourse de Paris après que le spécialiste du béton et de la menuiserie industrielle a annoncé un projet de cession de sa branche de négoce.



L'entreprise familiale vendéenne indique être entrée en négociations exclusives avec le groupe Samse en vue de la vente de ses activités de négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles.



Le périmètre concerné représente un effectif de 1.155 personnes, un chiffre d'affaires annuel de 383,5 millions d'euros et un réseau de 79 points de vente situés dans le Grand Ouest.



Dans son communiqué, Herige précise que cette opération lui permettrait de se désendetter à hauteur de 120 millions d'euros et de réaliser une plus-value de cession d'environ 24 millions d'euros.



L'opération lui donnerait aussi les moyens additionnels en vue de financer le développement de ses deux branches industrielles, le béton avec la marque Edycem et la menuiserie avec Atlantem, explique-t-il.



La finalisation du projet de cession est désormais attendue pour le printemps 2024.





Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +18.94%