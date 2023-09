Herige: la construction neuve a affecté les semestriels information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 12:10

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige, un spécialiste du bâtiment, a annoncé des résultats en baisse au titre du premier semestre, une conjoncture défavorable, essentiellement sur le marché de la construction neuve, ayant grevé ses comptes.



L'entreprise vendéenne, très présente dans la région Grand-Ouest, a dégagé un Ebitda de 28,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en recul de 7,1% d'une année sur l'autre.



La marge d'Ebitda ressort à 6,3% en retrait de 1,2 point par rapport au premier semestre 2022.



Le résultat d'exploitation s'est établi à 18,3 millions, en baisse de 18,7% par rapport à la même période de l'an dernier, pour un taux de marge d'exploitation qui s'établit à 4% contre 5,4% un an auparavant.



Le bénéfice net net part du groupe atteint 9,8 millions d'euros à l'issue du premier semestre, contre 14,4 millions d'euros un an plus tôt.



Malgré un environnement géopolitique et macroéconomique jugé incertain, marqué par la hausse des taux d'intérêt, le maintien d'une inflation élevée et un marché de la construction neuve en retrait, le groupe assure qu'il compte poursuivre la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques.



Suite à cette publication, Herige - qui s'est spécialisé dans le négoce de matériaux, l'industrie du béton et la menuiserie industrielle - chutait de 11% en Bourse de Paris mercredi.