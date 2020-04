Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige : hausse du bénéfice net part du groupe en 2019 Cercle Finance • 01/04/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les résultats annuels d'Herige ont été marqués par une hausse du bénéfice net part du groupe comparativement à 2018, porté à 7,5 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste de l'univers du bâtiment affiche pour sa part une progression de +50,5% en rythme annuel à 18,3 millions d'euros. Son Ebitda a par ailleurs crû de +27,2% à 31,3 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de +2,8% pour s'établir à 622,1 millions d'euros. 'Les performances de 2019 permettaient au Groupe d'envisager une progression de dividende par rapport à 2018. Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte de l'épidémie de Coronavirus, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019', indique le groupe.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris 0.00%