Herige : hausse de 37,9% du chiffre d'affaires semestriel

(CercleFinance.com) - Herige publie un chiffre d'affaires de 374,9 ME au titre du 1er semestre 2021, soit une hausse de 37,9% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'EBITDA ressort à 27 ME et a plus que doublé par rapport au 1er semestre 2020 (12,1 ME).

Le résultat net part du groupe s'établit finalement à 12,4 ME, contre 2,2 ME an un plus tôt.

Herige souligne que les trois métiers du Groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond, initiée au mois de juin 2020, grâce à une offre complète et des services innovants.

Au second semestre 2021, sur une base de comparaison plus élevée et dans un environnement macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, le Groupe devrait continuer à bénéficier d'une bonne dynamique de l'ensemble de ses marchés, estime Herige.