Herige : hausse de 23,7% du CA sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Herige publie ce soir un chiffre d'affaires de 533,6 ME au titre des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 23,7% en comparable par rapport à la même période un an plus tôt.

Au 3e trimestre, l'activité (158,7 ME) marque cependant le pas avec un recul du CA de 0,4% en comparable, après des hausses respectives de 31 et 44% au 1er trimestre (175,6 ME) et au 2e trimestre (199,2 ME).

Le groupe précise que l'activité du 3e trimestre est surtout masquée par une base de comparaison exigeante, en raison de la reprise post-Covid enregistrée un an plus tôt.

Herige indique rester confiant dans sa capacité à bénéficier d'une bonne dynamique de l'ensemble de ses marchés, notamment de la rénovation, accompagnée d'une solide performance opérationnelle.

Le Groupe reste néanmoins prudent au vu de la crise mondiale inédite et persistante en matière d'approvisionnement et indique rester en veille pour saisir d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable.