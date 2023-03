Herige: hausse de 2,8 ME du résultat net en 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - Herige publie un chiffre d'affaires de 793 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 11,4% par rapport à 2021.



Dans le même temps, l'EBITDA est passé de 46,9 à 55,5 ME, tandis que le résultat net passe de 19,1 à 21,9 ME.



Sur la base des résultats annuels 2022, le Conseil de Surveillance a décidé de proposer aux actionnaires à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 2 juin prochain, le versement d'un dividende de 1,80E par action.



Dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, le Groupe indique aborder 2023 avec 'prudence'.



'Dans ce contexte, Herige poursuivra la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques axées surl'intégration et la montée en puissance des dernières acquisitions structurantes et la consolidation de son niveau de performance opérationnelle ainsi que la poursuite de ses actions RSE et du déploiement de ses offres contribuant à l'efficacité énergétique', indique le groupe.