Herige : fort rebond de l'activité au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Au 4e trimestre de l'exercice 2020, le groupe Herige annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 168,6 ME en progression de 10,5% (+8,6% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2019. Les trois métiers du groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond: l'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de 7,7%, l'Industrie du Béton s'inscrit en progression de 19,3% à périmètre comparable (+30,8% en courant) tandis que le menuiserie industrielle renoue avec une croissance à deux chiffres à +10,8% Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le CA du groupe s'établit à 600,4 ME, en repli limité de 3,5% (-4,9% à périmètre comparable dont -17,5% sur le 1er semestre et +8,9% sur le 2e semestre). Herige confirme ainsi que les effets de la crise économique et sanitaire sur sa rentabilité et sa trésorerie pour l'ensemble de l'exercice seront limités. En 2021, le Groupe entend renforcer sa démarche de performance dans un contexte de marché incertain.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +0.65%