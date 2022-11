Herige finalise l’acquisition de Poralu Groupe

(AOF) - Le Groupe Herige annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% du capital de Poralu, groupe spécialisé dans la fabrication sur mesure de menuiseries et fermetures en Aluminium, PVC et Bois. Poralu Groupe rejoint ainsi Atlantem, filiale Menuiserie du Groupe Herige, pour former un acteur industriel français de premier plan de la fabrication de menuiseries et fermetures extérieures pour le bâtiment.

L'intégration de Poralu Groupe, renforcera le potentiel de croissance, d'innovation et de compétitivité de la branche menuiserie du Groupe Herige, grâce à l'extension du maillage géographique avec une empreinte industrielle bois, PVC, Aluminium permettant de consolider et optimiser la couverture nationale ; l'acquisition et la spécialisation d'un nouveau site moderne et performant avec une capacité annuelle de production de plus 110 000 menuiseries ; l'acquisition d'un savoir-faire chantiers tertiaires et collectifs avec l'intégration d'une équipe dédiée.

Générateur de synergies importantes, le nouvel ensemble permettra à Herige de renforcer sa présence sur un marché en croissance, soutenue par la RE 2020 et l'accélération de la rénovation des bâtiments pour accroître leur efficacité énergétique.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.