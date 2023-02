Herige enregistre une croissance organique de 9,1% au quatrième trimestre

(AOF) - Herige a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 792,9 millions d'euros, en croissance de 11,4% (+8,3% à périmètre comparable). La croissance sur le quatrième trimestre s'est élevée à 15,6% (+9,1% à périmètre comparable) et les revenus à 206,3 millions d'euros. " Cette évolution bénéficie d'un effet prix, grâce aux initiatives de performance mises en place, et également d'un effet volume/mix produits favorables " a précisé le spécialiste de l'univers du bâtiment.

Au regard du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 associé à la discipline du groupe en matière de protection de ses marges, le spécialiste de l'univers du bâtiment " anticipe une solide performance opérationnelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ".

Le groupe aborde 2023 avec prudence dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, marqué par, la hausse des taux d'intérêt et la persistance d'une inflation importante, de même qu'un ralentissement du marché de la construction neuve.

Herige reste focalisé sur ses axes de développements créateurs de valeurs : intégration et montée en puissance des dernières acquisitions, consolidation de ses performances, déploiement de ses offres contribuant à l'efficacité énergétique et accélération des actions RSE.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.