Herige: des ressources grâce à la cession à Samse

(CercleFinance.com) - Herige annonce 'disposer de moyens financiers supplémentaires au service de sa stratégie industrielle' grâce à la cession des activités de négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles au groupe Samse le 30 avril dernier.



Les activités cédées représentent un chiffre d'affaires 2023 de 374,8 millions d'euros et comprennent 79 points de vente dans le Grand Ouest. Cette cession lui permet de réaliser un désendettement de 124,6 millions, améliorant ainsi son gearing de 90 points.



De plus, Herige réalise une plus-value de cession de 33 millions d'euros, soit une augmentation de 23% de ses fonds propres. Cette plus-value vient absorber un résultat net de -4,4 millions dégagé pro rata temporis par le périmètre cédé.





Valeurs associées HERIGE 29,40 EUR Euronext Paris 0,00%