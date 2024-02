Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Herige: croissance de plus de 5% du CA en2023 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Herige affiche un chiffre d'affaires annuel de 835,6 millions d'euros, en croissance de 5,4% en données courantes, mais en baisse de 3,2% en comparable (retraité de MGT et Poralu pour la menuiserie industrielle et d'Audoin et Fils pour l'industrie du béton).



Sur le quatrième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 197,6 millions, en retrait de 4,2% (-9,8% à périmètre comparable) par rapport à la même période de 2022, dans la continuité des tendances observées depuis le début de l'année.



Dans un contexte de ralentissement marqué du marché de la construction neuve et d'un environnement macroéconomique incertain, Herige entend 'poursuivre la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques en s'appuyant sur un contexte réglementaire favorable'.





