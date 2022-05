Herige: croissance de 9,7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 18:08

(CercleFinance.com) - Herige annonce un chiffre d'affaires de 193,8 ME au titre du 1er trimestre 2022, soit une croissance de 9,7% en données comparables, par rapport au 1er trimestre 2021.



Toujours en données comparables, l'activité progresse dans ses trois principaux métiers, c'est-à-dire aussi bien dans le Négoce de matériaux (+12,9%, à 106 ME) que dans l'Industrie du béton (+7,4%, à 34,1 ME) et la Menuiserie industrielle (+6,8%, à 50 ME). Les Autres activités, plus marginales, progressent de +2,3%, à 11,9 ME.



S'appuyant sur cette bonne dynamique, Herige compte poursuivre son développement tout en restant vigilant face aux évolutions de la crise sanitaire et aux tensions inflationnistes qui nécessitent de trouver le juste équilibre entre volume et performance opérationnelle.



Le groupe précise que l'activité 2022 devrait bénéficier des nouvelles centrales et de l'activité de recyclage béton d'Audoin et Fils (sa dernière acquisition) et qu'il reste focalisé sur l'atteinte des objectifs de réduction de son empreinte carbone et la poursuite d'une croissance rentable.