Herige : croissance de +4,7% des revenus sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce soir un chiffre d'affaires, sur 9 mois en 2019, de 469,5 millions d'euros (+4,7% en données publiées et +4,6% en comparable). Sur le seul troisième trimestre, les revenus s'affichent à 143,7 millions d'euros. Ils sont donc en hausse de +4,4% en courant et de +3,8% en comparable. 'Compte tenu des performances sur les 9 premiers mois de l'année, de l'intégration des 3 centrales à béton de la société Béton du Poher et d'un marché correctement orienté, le Groupe Herige poursuit son développement et reste confiant dans sa dynamique d'activité pour la fin de l'exercice', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +2.74%