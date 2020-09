HERIGE : chiffre d'affaires en repli de 17,5% (en comparables) au premier semestre

(AOF) - Herige a fait état d'un bénéfice net (part du groupe) de 2,2 millions d'euros au premier semestre 2020, correspondant à une baisse de 55,1% en comparaison de la même période un an plus tôt. L'Ebitda de l'expert dans le négoce de matériaux de gros et second oeuvre, et de produits d'aménagement de la maison ressort à 12,1 millions, soit un recul de 27,1% par rapport au premier semestre 2019.

Le résultat d'exploitation s'établit à 4,7 millions après 10,2 un an auparavant, soit une baisse de 53,9%.

Pour la part, le chiffre d'affaires du groupe est en repli de 17,5% à données comparables à 271,8 millions d'euros.

L'endettement financier, au 30 juin 2020, de la société progresse de 6 millions à 93,9 millions d'euros.

Herige souligne qu'après une baisse significative d'activité enregistrée en mars, avril et mai suite aux mesures de confinement (de l'ordre de -37% à périmètre comparable), la dynamique commerciale active du groupe s'est traduite sur le mois de juin par une croissance de 13,6% à périmètre comparable tout en bénéficiant d'un effet rattrapage combiné à un impact calendaire favorable.

En terme de perspectives l'entreprise précise que malgré un contexte macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, la reprise d'activité plus rapide que prévue permet au groupe de rester confiant dans sa capacité à limiter les effets de la crise sur sa rentabilité et sa trésorerie pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 sera publié le 3 novembre après Bourse.

