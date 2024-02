Herige boucle la cession de ses activités de négoce de matériaux au groupe Samse

(AOF) - Après l’entrée en négociations exclusives annoncée le 4 décembre dernier, le groupe Herige annonce la conclusion d’un accord avec le groupe Samse en vue de la cession des activités de Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex). La transaction reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait être finalisée au printemps 2024. Le périmètre de cession représente 374,8 millions de chiffre d’affaires et 79 points de vente dans le grand Ouest, au 31 décembre 2023.

L'ensemble des 1155 collaborateurs rejoindrait le Groupe Samse.