HERIGE : Benoît Hennaut succédera à Alain Marion à la présidence du directoire

(AOF) - Herige a annoncé, l'arrivée au sein du groupe de Benoît Hennaut. Celui-ci prendra, dans les prochaines semaines, après une période de passation, la suite d'Alain Marion au poste de président du directoire. Benoît Hennaut est ingénieur nucléaire de formation et titulaire d'un diplôme de management de l'université de Louvain (Belgique). Il est également président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites depuis 2018, et membre du comité stratégique de l'AIMCC, une des grandes fédérations professionnelles de la construction.

" Le conseil de surveillance et moi-même souhaitons saluer chaleureusement Alain Marion qui a œuvré tout au long de sa carrière au développement du groupe ainsi qu'à des transformations structurantes pour faire progresser la société. Après 33 années à nos côtés, il passera le relais à Benoît Hennaut, qui prendra son mandat mi-septembre. Sa grande expérience et sa connaissance du secteur ainsi que ses valeurs humaines seront des atouts précieux pour relever les défis futurs de l'entreprise " a déclaré Daniel Robin, président du conseil de surveillance a déclaré

