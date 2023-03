Herige améliore sa rentabilité en 2022

(AOF) - Sur l'année 2022, Herige annonce que son EBITDA atteint 55,5 millions d'euros, en progression de 18,3%, soit une marge d'EBITDA de 7% en amélioration de 0,4 point par rapport à 2021, malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports. Ainsi, grâce à la dynamique d'activité enregistrée sur l'ensemble des métiers du Groupe et les actions de performance rapidement déployées, le résultat d'exploitation d'Herige ressort en amélioration à 37,2 millions d'euros (+19,2% par rapport à 2021) et le taux de marge d'exploitation ressort à 4,7% contre 4,4% un an auparavant.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif à hauteur de 1,8 million d'euros (vs. -1,5 million d'euros en 2021), d'un résultat exceptionnel qui ressort à -1,6 millions d'euros (vs. -0,4 millions d'euros un an auparavant), le résultat net part du Groupe 2022 s'établit à 21,9 millions d'euros (+2,8 millions d'euros par rapport à 2021).

Au titre de l'exercice 2022, HERIGE a réalisé un chiffre d'affaires de 792,9 millions d'euros, en croissance de 11,4% (8,3% à périmètre comparable) par rapport à 2021. Cette performance, soutenue par la bonne dynamique des trois métiers du Groupe, bénéficie d'un effet prix, grâce à la capacité de répercussion de l'inflation et d'un effet volume/mix produits favorables.

L'entreprise française de négoce de matériaux de construction millions d'euros affiche un niveau de marge brute à 313 millions d'euros en progression de 34 millions d'euros par rapport à 2021, représentant un taux de marge brute de 39,5% du chiffre d'affaires, en croissance de 0,3 point par rapport à 2021.

Sur la base des résultats annuels 2022, le Conseil de Surveillance a décidé de proposer aux actionnaires à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 2 juin prochain, le versement d'un dividende de 1,80 euro par action. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 12 juin 2023 (détachement du coupon le 8 juin 2023).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.