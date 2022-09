Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige: acquisition de MGT Menuiseries Bois finalisée information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Herige, groupe de matériaux pour le bâtiment, annonce avoir finalisé l'acquisition communiquée le 26 juillet dernier de MGT Menuiseries Bois, société spécialisée dans la fabrication haut de gamme de portes et fenêtres exclusivement en bois.



L'ensemble du périmètre acquis emploie 45 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ sept millions d'euros. Il sera consolidé dans les comptes à compter du 9 septembre au sein de la branche menuiserie industrielle du groupe.



'Avec cette acquisition, Herige renforce significativement ses capacités industrielles qui nous permettront à moyen terme de tripler nos moyens de production afin de répondre à un marché du bois porteur', explique Benoît Hennaut, le président du directoire.





Valeurs associées HERIGE Euronext Paris 0.00%