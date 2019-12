Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige : acquisition de 6 centrales à béton Cercle Finance • 02/12/2019 à 07:43









(CercleFinance.com) - Herige entre en négociations exclusives avec BHR en vue de l'acquisition de 6 centrales à béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53). ' Cette acquisition permettrait au groupe de renforcer son maillage géographique et de poursuivre ainsi son développement commercial. L'activité Béton constitue aujourd'hui un axe fort de développement pour le Groupe ' indique la direction. L'ensemble du périmètre emploie 35 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 10 ME. La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard en mars 2020.

Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +0.65%