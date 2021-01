HERBALIFE rachète pour 600 millions de dollars de ses titres à Carl C. Icahn

(AOF) - Herbalife Nutrition a annoncé que le 3 janvier 2021, elle a conclu un accord pour racheter environ 600 millions de dollars d'actions ordinaires de la société détenues par le milliardaire activiste Carl C. Icahn et certaines de ses filiales (Icahn Enterprises), au prix d'achat de 48,05 dollars par action. Il s'agit du cours de clôture des actions ordinaires d'Herbalife Nutrition le 31 décembre 2020, dernier jour de bourse avant l'exécution de l'accord d'achat. L'achat des actions sera financé par les liquidités d'Herbalife Nutrition et par sa facilité de crédit existante.

Le rachat annoncé fait partie du programme de rachat d'actions de la société dévoilé en 2018 qui, en incluant les actions à racheter dans le cadre de cette opération, aura permis à la société de faire l'acquisition d'un total d'environ 1,5 milliard de dollars de ses titres.

La transaction devrait être clôturée au plus tard le 7 janvier 2021, et Icahn Enterprises détiendra alors environ 8 millions d'actions ordinaires d'Herbalife Nutrition, soit environ 6 % des actions en circulation.

Les cinq administrateurs désignés précédemment par Icahn Enterprises ont tous démissionné du conseil d'administration de la société le 3 janvier 2021

