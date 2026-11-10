Hensoldt, un potentiel sous-évalué ?

A l'occasion de sa journée des investisseurs, le groupe d'électronique de défense a confirmé son ambition de réaliser 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030 puis 10 MdsEUR en 2035. Le groupe vise ainsi une croissance annuelle des revenus entre 15% et 20% dès 2027. Le marché apprécie ces perspectives : en fin de matinée, le titre progresse de 1,4% à Francfort, autour des 84 euros.

Le carnet de commande d'Hensoldt a atteint le niveau record de 10,4 MdsEUR au 30 septembre 2026 et le groupe ne compte pas s'arrêter là. Dans un contexte de forte hausse des dépenses militaires, l'industriel estime ainsi que son marché adressable dans l'électronique de défense devrait progresser d'environ 10% par an pour atteindre 76 MdsEUR en 2031.

Par conséquent, le groupe affiche clairement ses ambitions : une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 15% et 20% dès 2027 et 2028, puis supérieure à 20% vers la fin de la décennie. Le groupe vise parallèlement une amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté d'environ 50 points de base par an, pour passer d'environ 19% en 2026 à 21% en 2030.

Selon le groupe, les prises de commandes devraient continuer à progresser sensiblement plus vite que les revenus. Le portefeuille d'opportunités commerciales non pondéré du groupe représente environ 110 MdsEUR sur la période 2027-2032.

Développement des capacités de production

Pour accompagner cette expansion, l'industriel a multiplié par cinq ses capacités de production du radar TRML-4D au cours des trois dernières années et prévoit de les doubler à nouveau au cours des deux prochaines années. Ses effectifs devraient également passer d'environ 10 600 salariés en 2026 à 14 000 en 2029, assure-t-il.

Le développement des logiciels et des services devrait aussi constituer un autre relais de croissance. Hensoldt attend ses premières commandes clients pour sa suite logicielle MDOcore à partir de 2027, tandis que les activités de services devraient représenter environ 25% du chiffre d'affaires à long terme.

"Nous réaliserons un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2035 et assurerons notre croissance au-delà de cette échéance", a martelé Oliver Dörre, le directeur général. Selon lui, les programmes militaires vont ainsi générer des besoins en capteurs, logiciels et services pendant plusieurs décennies.

Perspectives confirmées

Hensoldt avait déjà confirmé la semaine dernière viser un chiffre d'affaires de 2,8 MdsEUR en 2026, avec une marge d'EBITDA ajusté d'environ 19% et un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires situé dans le haut de la fourchette de 1,5 à 2. Le carnet de commandes devrait atteindre environ 11,2 MdsEUR en fin d'année.

A moyen terme, le groupe maintient également son objectif de conversion de trésorerie, avec un free cash-flow ajusté représentant environ 50% de l'EBITDA ajusté, ainsi que sa politique de distribution de 30% à 40% du résultat net ajusté. Les investissements, attendus à un pic d'environ 5,5% du chiffre d'affaires en 2026, devraient revenir entre 4% et 4,5% à moyen terme.

Des analystes partagés

Parmi les analystes, Citi et Jefferies confirment leur conseil "achat" sur Hensoldt, avec des objectifs de cours respectifs inchangés de 99 et 98 EUR. Selon Citi, l'ambition de Hensoldt d'atteindre 10 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2035 implique une croissance annuelle moyenne de 11% entre 2030 et 2035, contre 5% actuellement intégrés dans les cours de Bourse. Le broker estime que le marché sous-évalue ainsi le potentiel de croissance à long terme du groupe.

L'analyste ajoute qu'à marges stables, cette trajectoire pourrait conduire à un EBITDA de 1,5 MdEUR en 2035, contre environ 1 MdEUR actuellement anticipé par le marché.

De son côté, Jefferies considère que les nouvelles ambitions confortent la visibilité sur la croissance au-delà de 2030. L'analyste accueille également favorablement la disparition de la concentration de la croissance sur la fin de la période dans les objectifs à moyen terme, désormais fixés entre 15% et 20% par an.

Le bureau d'études relève par ailleurs que l'objectif de marge d'EBITDA ajusté d'environ 21% en 2030, contre plus de 20% précédemment, s'accompagne d'une amélioration annuelle attendue de 50 points de base. Le broker estime que les ambitions du groupe pour 2030 dépassent légèrement ses propres prévisions, tant en matière de chiffre d'affaires que de rentabilité.

En revanche, les analystes de mwb research sont plus prudent, confirmant leur conseil "vendre" sur le titre Hensoldt, avec un objectif de cours relevé de 60 à 70 EUR, afin de tenir compte d'une meilleure visibilité sur les perspectives à l'horizon 2030.

Ils jugent ambitieuse la nouvelle cible de 10 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2035, qui suppose une croissance annuelle d'environ 11% après 2030 et considèrent que la dynamique actuelle correspond davantage à une phase d'accélération des dépenses militaires qu'à un rythme de croissance durable.