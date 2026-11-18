Le spécialiste allemand de l'électronique de défense a signé un accord de coopération avec l'équipementier automobile ZF Friedrichshafen pour renforcer ses capacités de production de radars Spexer, dans un contexte de forte hausse de la demande en systèmes de défense contre les drones.

Hensoldt précise que ZF mettra en place une ligne de production en série évolutive et développera un système automatisé de contrôle des radars. L'équipementier assurera leur fabrication de manière autonome et les livrera directement aux clients, tandis que Hensoldt conservera l'intégralité des droits de propriété intellectuelle.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'expansion industrielle du groupe, qui repose notamment sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, l'amélioration de l'efficacité de ses sites existants et le développement de nouvelles capacités de production.

La gamme Spexer comprend des radars de surveillance capables de détecter et de classifier automatiquement des cibles terrestres, maritimes et aériennes à basse altitude. Le Spexer 2000 équipe notamment le système de défense antiaérienne Skyranger 30 de Rheinmetall et participe au programme allemand de défense aérienne à courte et très courte portée.

En fin de séance, le titre Hensoldt reculait de 1,8% à Francfort, autour des 77,9 EUR.