Hensoldt renforce son partenariat avec Argus Interception dans la lutte anti-drones

Le groupe de défense entend élargir son offre de solutions destinées à la protection des infrastructures critiques, des installations civiles et des sites militaires.

Hensoldt annonce le renforcement de sa collaboration avec Argus Interception afin d'intégrer et de commercialiser des technologies complémentaires de lutte contre les drones en Allemagne et à l'international.

Le partenariat prévoit notamment l'intégration de la technologie d'interception par filet d'Argus Interception, déjà opérationnelle, à la plateforme Elysion de Hensoldt. Cette solution permettra d'élargir les capacités d'intervention dans les environnements sensibles où l'usage d'armes conventionnelles est limité ou impossible.

Les premières démonstrations conjointes et les premiers projets clients sont en cours de préparation.

Vers 11h, le titre Hensoldt progressait de 3,8% à la Bourse de Francfort, autour des 80,1 EUR.