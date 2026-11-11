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Hensoldt ne cache pas ses ambitions, les analystes se penchent dessus
information fournie par AOF 11/11/2026 à 10:27

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(Zonebourse.com) - Hier, le groupe de défense a dévoilé un carnet de commandes record de 10,4 MdsEUR à fin septembre 2026 et rehaussé ses ambitions de croissance à long terme dans un contexte de flambée des dépenses militaires. Les analystes accueillent favorablement ces perspectives, tout en affichant des appréciations différentes sur le potentiel de valorisation du titre. Ce matin, l'action recule de 0,75% à Francfort, autour des 83,2 euros;

Le spécialiste allemand de l'électronique de défense vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 15% et 20% en 2027 et 2028, puis supérieure à 20% vers la fin de la décennie.

Le groupe entend également porter sa marge d'EBITDA ajusté d'environ 19% en 2026, à plus de 21% à partir de 2030, avant d'atteindre 10 MdsEUR de revenus en 2035. "Nous réaliserons un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2035 et assurerons notre croissance au-delà de cette échéance", a déclaré son directeur général Oliver Dörre.

Ce matin, cinq bureaux d'études, Deutsche Bank, Citi, Jefferies, DZ Bank et Stifel, confirment leur conseil "achat" sur le titre, avec des objectifs de cours compris entre 90 et 105 EUR.

Dans le détail, Stifel a relevé sa cible de 90 à 105 EUR, à l'inverse de Deutsche Bank qui passe de 105 à 100 EUR ou de Jefferies (98 à 96 EUR). En revanche, Citi maintient son objectif (99 EUR), tout comme DZ Bank (90 EUR).

Globalement, les analystes apprécient les ambitions du groupe, notamment son objectif de chiffre d'affaires de 10 MdsEUR en 2035. Jefferies et DZ Bank jugent même cette trajectoire prudente : le premier entrevoit un potentiel de dépassement des objectifs à mesure que la visibilité s'améliore, tandis que le second estime qu'une croissance solide reste réalisable jusqu'en 2033-2034 grâce à plusieurs grands programmes militaires. Stifel considère pour sa part que les investisseurs sous-évaluent encore la visibilité sur les bénéfices et la valeur stratégique de Hensoldt.

Citi se montre également confiant sur la croissance après 2030, malgré la stabilisation attendue du budget allemand de défense. Le courtier mise sur le développement des exportations et des activités de services et de formation, dont la part dans le chiffre d'affaires devrait passer de 16% en 2025, à 25% en 2035. Cette dynamique conforte sa cible de 99 EUR, cohérente avec une croissance organique annuelle moyenne d'environ 10% entre 2030 et 2035.

La montée en puissance industrielle constitue un autre facteur de confiance. Deutsche Bank souligne le développement des capacités de production, multipliées par cinq en trois ans et appelées à doubler de nouveau, ainsi que l'élargissement de l'offre de radars et de solutions logicielles. Stifel considère néanmoins que le principal enjeu réside dans la conversion des commandes en revenus et l'atteinte des objectifs de rentabilité.

Des points de vigilance subsistent. Citi relève notamment les risques d'exécution sur les grands programmes dont Hensoldt assure la maîtrise d'oeuvre, les incertitudes sur la conversion des bénéfices en trésorerie et l'évolution des dépenses militaires allemandes.

Finalement, les divergences portent surtout sur la croissance après 2030 et sa traduction dans les valorisations. Si Citi juge crédible la poursuite d'une expansion soutenue, Deutsche Bank retient une trajectoire inférieure à ses hypothèses initiales.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 10:27:00.

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