La coentreprise des deux groupes entend accompagner la montée en puissance d'un programme européen d'équipements militaires, auquel deux nouveaux pays de l'Union européenne devraient prochainement participer.

HTN (pour Hensoldt Theon NightVision), coentreprise fondée en 2022, a inauguré une nouvelle usine à Wetzlar (Allemagne), dans le cadre d'un investissement de plusieurs millions d'euros. Ce site renforcera ses capacités de production, d'assemblage et de maintenance de lunettes de vision nocturne MIKRON.

Cette extension vise à soutenir un programme géré par l'OCCAR, destiné aux forces armées allemandes et belges. Après une commande d'un milliard d'euros en décembre 2025, les commandes fermes dépassent désormais 166 000 kits pour l'Allemagne et 12 500 pour la Belgique. Il s'agit du plus important programme d'acquisition de systèmes de vision nocturne actuellement en cours en Europe.

Le nouveau site doit également permettre de répondre à la demande d'autres pays européens souhaitant rejoindre le programme. Selon l'OCCAR, deux autres Etats membres de l'Union européenne devraient prochainement y participer.

Peu avant 16h30, le titre Hensoldt progressait de 2,9% à Francfort, tandis que Theon International avançait de 0,5% dans le même temps à Amsterdam.