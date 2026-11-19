Le groupe allemand de défense fournira son système de guerre électromagnétique aux forces armées néerlandaises et allemandes, dans le cadre d'un accord portant sur une production en série.

Hensoldt indique avoir signé, par l'intermédiaire de sa filiale néerlandaise, une première commande au titre de l'accord-cadre conclu en juin avec le Commandement néerlandais du matériel et des technologies de l'information (COMMIT). Ce dernier agit également pour le compte de l'Allemagne. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Le système Knifefish permet de brouiller les communications radio adverses, notamment celles utilisées pour le pilotage des drones et le commandement militaire. Il sera intégré au véhicule blindé à roues Piranha 5 de GDELS. Le contrat comprend également les essais, la qualification et la formation des utilisateurs.

Knifefish complète le système de reconnaissance électromagnétique Sawfish, également fourni par Hensoldt aux deux pays. Sawfish détecte et classe les signaux, tandis que Knifefish permet de les brouiller si nécessaire.