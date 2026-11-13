Hensodlt : Viktoria Stürmer-Kuchelmeister nommée à la tête des ventes mondiales

Le groupe allemande de défense réorganise sa direction commerciale pour accélérer son développement international et renforcer sa présence sur ses marchés prioritaires.

Hensoldt annonce la nomination de Viktoria Stürmer-Kuchelmeister au poste nouvellement créé de directrice des ventes mondiales, du développement commercial et de la stratégie, à compter du 1er janvier 2027. A ce titre, elle intégrera le comité de direction.

Jusqu'alors directrice des ventes de la division Radar et guerre électromagnétique, Viktoria Stürmer-Kuchelmeister succédera à Russell Gould, qui quittera l'entreprise le 31 décembre 2026. Le groupe précise que cette réorganisation vise à renforcer son développement international en regroupant les responsabilités liées à la stratégie, aux ventes et au développement commercial dans ses régions prioritaires.

En fin de matinée, Hensoldt reculait de 0,5% à Francfort. Le titre affiche néanmoins une hausse de plus de 6% depuis le début de l'année.