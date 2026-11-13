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Hensodlt : Viktoria Stürmer-Kuchelmeister nommée à la tête des ventes mondiales
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 11:32

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Le groupe allemande de défense réorganise sa direction commerciale pour accélérer son développement international et renforcer sa présence sur ses marchés prioritaires.

Hensoldt annonce la nomination de Viktoria Stürmer-Kuchelmeister au poste nouvellement créé de directrice des ventes mondiales, du développement commercial et de la stratégie, à compter du 1er janvier 2027. A ce titre, elle intégrera le comité de direction.

Jusqu'alors directrice des ventes de la division Radar et guerre électromagnétique, Viktoria Stürmer-Kuchelmeister succédera à Russell Gould, qui quittera l'entreprise le 31 décembre 2026. Le groupe précise que cette réorganisation vise à renforcer son développement international en regroupant les responsabilités liées à la stratégie, aux ventes et au développement commercial dans ses régions prioritaires.

En fin de matinée, Hensoldt reculait de 0,5% à Francfort. Le titre affiche néanmoins une hausse de plus de 6% depuis le début de l'année.

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