Henkel:vise une hausse organique des ventes entre 3,5 à 5,5%

(CercleFinance.com) - Henkel a augmenté son chiffre d'affaires à 5 271 millions d'euros au premier trimestre 2022 (contre 4 968 millions d'euros). Les ventes organiques ont augmenté de +7,1%, principalement grâce à la bonne performance des prix, avec une légère baisse des volumes simultanément.



La croissance des ventes a été particulièrement tirée par la business unit Adhesive Technologies, qui a généré une croissance organique à deux chiffres s'élevant à +10,7%, avec la contribution de tous ses secteurs d'activité.



Henkel s'attend désormais à une croissance organique des ventes au niveau du Groupe de +3,5 à +5,5% pour l'exercice 2022. Le rendement ajusté des ventes (Marge EBIT) devrait se situer entre 9,0 et 11,0 %. Pour le bénéfice ajusté par action privilégiée (BPA) à taux de change constants, Henkel s'attend désormais à une baisse de l'ordre de -35 à -15%.





Valeurs associées HENKEL PFD XETRA -0.26%