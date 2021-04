Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel : un analyste relève de 4% sa prévision de BPA 2021 Cercle Finance • 01/04/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Henkel, UBS remonte son objectif de cours de 88 à 93 euros, ce qui implique un potentiel de retrait de 3% pour l'action du groupe allemand de produits de consommation courante (X-Tra, Mir, Fa, Loctite). 'Henkel a annoncé par avance la croissance organique de ses ventes au premier trimestre grâce à sa division adhésifs', souligne le broker, qui relève de 4% son BPA attendu pour 2021 avec une 'possibilité d'améliorer encore la dynamique de croissance des bénéfices'.

Valeurs associées HENKEL PFD XETRA -0.69%