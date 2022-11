Henkel: UBS confirme son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses reste neutre sur la valeur et confirme son objectif de cours de 62 E.



L'analyste estime que la forte dynamique n'impressionne pas pour l'instant.



' Henkel devrait dépasser ses objectifs pour l'exercice 2022, mais les incertitudes macroéconomiques persistantes et la lenteur des progrès dans le secteur des produits de consommation pèseront sur la valorisation du titre ' indique UBS.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes ont atteint 16,9 milliards d'euros, en hausse organique de 9,7 % par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.



Henkel a relevé sa guidance 2022 et anticipe désormais une croissance organique de ses ventes comprise entre 7 et 8 % (contre de 5,5 à 7,5 % précédemment), et une marge EBIT comprise entre 10 et 11 % (contre de 9 à 11 % auparavant). Enfin, le BPA ajusté est attendu en recul de 15 à 25 % contre un recul attendu entre 15 et 35 % précédemment.