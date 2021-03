Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 17/03/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Henkel gagne près de 2% à Francfort, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' sur le titre du groupe allemand de produits de consommation courante, avec un objectif de cours ajusté de 81 à 88 euros. Le broker justifie son relèvement de conseil par 'une croissance organique des ventes au premier semestre plus forte que prévu' et une 'bonne dynamique des bénéfices à court terme', tout en reconnaissant que 'des inquiétudes à moyen terme demeurent à ce stade'.

Valeurs associées HENKEL PFD XETRA +1.70%