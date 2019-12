Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel : sanctionné après ses objectifs 2020 Cercle Finance • 13/12/2019 à 09:50









(CercleFinance.com) - Henkel lâche 4,1% à Francfort, après la présentation par le groupe de produits de consommation courante -exploitant par exemple les marques Mir, Fa et Loctite- de ses perspectives pour l'exercice 2020, pour lequel il attend toujours 'un environnement de marché difficile'. L'Allemand anticipe ainsi pour l'année prochaine un BPA ajusté en baisse à un pourcentage 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à taux de changes constants, par rapport aux environs 5,45 euros attendus pour 2019. Henkel prévoit aussi pour 2020 une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 15%, à comparer à environ 16,2% attendu pour l'année qui s'achève, ainsi qu'une croissance organique des ventes entre 0 et 2%, après une certaine stabilité en 2019.

Valeurs associées HENKEL XETRA -3.74%