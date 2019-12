HENKEL revoit sa marge bénéficiaire 2020 à la baisse

(AOF) - Henkel anticipe une marge sur son résultat d'exploitation ajusté (EBIT ajusté, en anglais) à la baisse pour l'exercice 2020, à environ 15% contre 16,2% en 2019. Selon le groupe allemand de produits ménagers, ce serait la conséquence de l'environnement incertain sur le secteur, mais aussi d'investissements plus importants. Le bénéfice par action préférentielle ajusté est également attendu en baisse de 5 à 9% à change constant, alors que celui de 2019 devrait être de 5,45 euros. La croissance organique des ventes est, elles, attendues à un niveau compris entre 0 et 2% en 2020, et stable en 2019.