Henkel révise ses objectifs annuels après un 3e trimestre dynamique

En marge de son point d'activité trimestriel, qui fait ressortir une croissance dynamique de ses ventes, portée à la fois par les volumes et les prix, Henkel fait part d'une révision de ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026.

Le groupe allemand de produits de consommation courante affiche un chiffre d'affaires en progression de 11% à 5,7 MdsEUR au titre du 3e trimestre 2026, dont une croissance organique de 6,5%, "malgré un environnement de marché toujours difficile".

Plus précisément, il fait état de croissances organiques de 7,9% pour sa division Adhesive Technologies, portée par une forte progression des prix et une évolution positive des volumes, et de 4,8% pour sa division Consumer Brands, soutenue par des évolutions nettement positives des prix et des volumes.

Le détenteur de marques telles que Le Chat, X-TRA, Mir, Schwarzkopf ou Loctite ajoute que l'ensemble des zones géographiques ont contribué à la croissance organique de ses ventes et que les cinq acquisitions annoncées en 2026 ont toutes été finalisées avec succès.

Pour l'ensemble de 2026, Henkel table désormais sur un bénéfice ajusté par action préférentielle (BPA) en hausse de l'ordre de 4% à 6% à taux de change constants, contre une progression précédemment attendue comprise entre 1% et 9%.

Le groupe anticipe maintenant une marge opérationnelle ajustée d'environ 15%, contre une fourchette précédente de 14,5% à 16%, mais aussi une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 4%, contre une fourchette précédente de 1,5% à 3,5%.