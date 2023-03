Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel: résultats 2022 en demi-teinte, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Henkel a dévoilé mardi un bénéfice inférieur aux attentes pour son exercice 2022 et ses prévisions pour 2023 s'inscrivent en ligne avec les estimations des analystes, ce qui faisait reculer son titre à la Bourse de Francfort.



Le propriétaire des marques Schwarzkopf, Diadermine ou Le Chat a annoncé ce matin avoir dégagé l'an dernier un résultat d'exploitation en baisse de 13,7% à 2,3 milliards d'euros.



Ramené par action, son bénéfice annuel ressort à 3,90 euros, en-dessous des 3,92 euros visés par le consensus.



Son chiffre d'affaires s'est lui établi à 22,4 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, ce qui fait apparaître une croissance organique de 8,8%.



Henkel a indiqué viser pour 2023 une croissance organique de ses ventes comprise entre 1% et 3% et une marge opérationnelle allant de 10% à 12%, des objectifs globalement conformes aux prévisions établies par les analystes.



'Toutefois, ces chiffres ressortent très en-dessous des objectifs que le groupe s'est fixé sur le moyen terme, à savoir une croissance organique de 3% à 4% pour une marge opérationnelle de 16%', font remarquer les équipes de RBC.



Suite à cette publication, le titre perdait 1,5% vers 10h20 à Francfort tandis que le DAX grignotait 0,2% et que l'indice sectoriel européen prenait près de 1%.





Valeurs associées HENKEL PFD XETRA -2.66%