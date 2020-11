Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel : rejoint 'The Climate Pledge' Cercle Finance • 18/11/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Henkel renforce son engagement en faveur de la protection du climat et rejoint The Climate Pledge, un engagement international intersectoriel cofondé par Amazon et Global Optimism. En tant que signataire, Henkel s'engage à atteindre des émissions de carbone annuelles nettes nulles, dix ans avant l'objectif de 2050 fixé par l'accord de Paris. La société souhaite même devenir une entreprise climato-positive d'ici 2040. Pour faire progresser le développement durable, Henkel travaille tout au long de sa chaîne de valeur et promeut l'innovation durable - par exemple, en améliorant l'expérience client grâce à de nouveaux emballages durables.

Valeurs associées HENKEL PFD XETRA -0.27%