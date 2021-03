Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel : recul de 18% du BPA ajusté en 2020 Cercle Finance • 04/03/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Henkel publie au titre de l'année 2020 un BPA ajusté en recul de 17,9% à 4,26 euros, à peu près conforme aux attentes, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en retrait de 2,6 points à 13,4% pour un chiffre d'affaires en baisse de 4,3% à 19,25 milliards d'euros. Le groupe allemand, propriétaire entre autres des marques X-Tra, Mir, Fa et Loctite, n'a toutefois enregistré qu'une décroissance organique de 0,7% de ses ventes, grâce à une croissance de 3% sur les marchés émergents. Henkel va proposer un dividende stable à 1,85 euro par action pour 2020 et indique viser en 2021, un BPA ajusté en hausse de 5 à 15% hors effets de changes, une marge opérationnelle ajustée entre 13,5 et 14,5% et une croissance organique des ventes entre 2 et 5%.

Valeurs associées HENKEL PFD XETRA -0.29%