Henkel: prévisions annuelles 2024 relevées

(CercleFinance.com) - Henkel a dévoilé vendredi des résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce entre autres aux bonnes performances de ses adhésifs et de ses soins des cheveux.



Le fabricant allemand de biens de consommation courante dit avoir généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,3 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, soit une croissance organique de 3%.



Le groupe indique que sa division d'adhésifs a enregistré un chiffre d'affaires 'record' de 2,7 milliards d'euros, soit une croissance interne de 1,3%.



La branche de produits de grande consommation a signé de son côté une croissance organique de 5,2%, avec un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros.



Henkel dit désormais viser une croissance organique de ses ventes de 2,5% à 4,5% cette année, contre une précédente prévision allant de 2% à 4%.



Sa marge ajustée est, elle, dorénavant anticipée entre 13% et 14%, et non plus entre 12% et 13,5%.



'Clairement, la rentabilité se redresse bien', se félicitent les analystes de RBC.



Ces annonces faisaient grimper l'action de plus de 7% à la Bourse de Francfort, de loin la plus forte hausse de l'indice DAX des 40 plus grandes valeurs allemandes qui avance de 0,3% à ce stade. Le titre revient ainsi à un plus haut depuis quasiment un an.





