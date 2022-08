Henkel plus optimiste sur sa croissance organique annuelle

(AOF) - Le géant des biens de consommation (Loctite, Schwarzkopf, Mir…) Henkel a relevé sa prévision de croissance interne 2022 à l'occasion de la présentation de résultats semestriels meilleurs que prévu. La firme allemande vise désormais une croissance organique comprise entre 4,5% et 6,5% contre de 3,5% à 5,5% auparavant. Elle a par ailleurs confirmé ses objectifs de marge opérationnelle (Ebit) ajustée comprise entre 9% et 11% et d'un bénéfice par action, à taux de change constants, en repli de 15% à 35%.

Sur la première partie de l'année, le bénéfice par action a chuté de 20,8% à 1,95 euro. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a baissé de 18,5% à 1,17 milliard d'euros, faisant ressortir une marge de 10,7%, en repli de 370 points de base. Les revenus ont atteint 10,9 milliards d'euros, en hausse de 9,9%, dont +8,9% de croissance interne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.