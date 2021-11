Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel : plombé par un abaissement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Henkel recule de plus de 5% à Francfort, sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé par le groupe allemand de produits de consommation courante ce matin, et ce malgré une croissance organique un peu meilleure que prévu au troisième trimestre. S'il continue d'anticiper une croissance organique des revenus de 6 à 8% en 2021, il ne vise plus qu'une marge opérationnelle ajustée d'environ 13,5% et une hausse à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre' du BPA ajusté, à taux de changes constants. Henkel a pourtant fait part d'une croissance organique de 3,5% de ses revenus au troisième trimestre, supérieure à un consensus de 2,6% selon Oddo, qui s'attend à une réduction du consensus de BPA ajusté pour 2021 de près de 3%.

Valeurs associées HENKEL XETRA -5.08%